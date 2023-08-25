Маршруты сразу пяти автобусов временно изменили в Астане
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
164Фото: Baigenews.kz
В Астане из-за ремонтных работ дорог изменили маршруты пяти автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 18, №28, №50, №52, №60", - говорится в сообщении.
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.
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