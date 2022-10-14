Малоинвазивную операцию на позвоночнике впервые провели в Алматы

Впервые в Алматы местные хирурги провели малоинвазивную операцию на позвоночнике, передаёт BaigeNews.kz.

В городе на базе клинической больницы №7 проходит республиканская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы нейрохирургии". Мастер-класс по спинальной нейрохирургии для казахстанских врачей провёл завкафедрой нейрохирургии и инновационной медицины Иркутского государственного медуниверситета Вадим Бывальцев.

Как сообщили в пресс-службе ГКБ №7, операцию сделали 58-летнему пациенту с грыжей межпозвоночного диска. Малоинвазивная технология хирургического вмешательства позволила через небольшой разрез и практически без кровопотери восстановить утраченные функции организма.

По словам замглавврача больницы, нейрохирурга Марата Алиева, при проведении операции доступ производился по существующим магистральным маршрутам, что позволило избежать больших разрезов кожи, травматизации мышц и нервов.

Преимущества малоинвазивной техники по отношению к открытой хирургии – это снижение хирургического риска; более быстрое восстановление; минимизация послеоперационных осложнений; снижение кровопотери; минимальная боль после операции; небольшая хирургическая рана, отсутствие шрамов и рубцов; сокращение длительности госпитализации; короткий период реабилитации.

Нейрохирург Вадим Бывальцев отметил, что успех операции во многом зависит как от квалификации и опыта хирурга, так и всех специалистов операционной бригады.

"Применяются самые современные микрохирургические системы. Наиболее чёткое и качественное распознавание анатомических структур возможно благодаря аппаратуре последнего поколения. В горбольнице №7 Алматы оснащение необходимым высокотехнологичным оборудованием имеется. Высокий профессионализм казахстанских коллег вызывает у нас только уважение и признательность. Нас сближает не только профессия, но и многолетняя дружба", - сказал профессор.