Маленький мальчик выжил после падения с 18-го этажа
Сегодня, 05:52
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Сегодня, 05:52Сегодня, 05:52
80Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
В российском городе Новосибирск полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 18-м этаже и выжил, передаёт BaigeNews.kz
"С телесными повреждениями ребёнок доставлен в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрирован материал доследственной проверки", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
По предварительным данным, ребёнок находился в квартире с родителями.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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