Маленький мальчик выжил после падения с 18-го этажа

В российском городе Новосибирск полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 18-м этаже и выжил, передаёт BaigeNews.kz

"С телесными повреждениями ребёнок доставлен в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрирован материал доследственной проверки", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

По предварительным данным, ребёнок находился в квартире с родителями.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.