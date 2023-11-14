  • 14 Ноября, 06:12
  • BAIGENEWS

Маленький мальчик выжил после падения с 18-го этажа

Сегодня, 05:52
АВТОР
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СУ СК РФ по Новосибирской области Сегодня, 05:52
Сегодня, 05:52
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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В российском городе Новосибирск полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 18-м этаже и выжил, передаёт BaigeNews.kz

"С телесными повреждениями ребёнок доставлен в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрирован материал доследственной проверки", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

По предварительным данным, ребёнок находился в квартире с родителями.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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