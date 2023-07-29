Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане

В Астане лжеполицейский вымогал деньги у гражданина Республики Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности, за совершенное им домогательство в отношении неустановленной женщины. Лжеполицейский задержан с поличным, при передаче денежных средств.Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК", — сообщили в полиции.