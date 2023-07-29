  • 29 Июля, 17:06
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pixabay.com Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42
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Фото: pixabay.com

Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане

В Астане лжеполицейский вымогал деньги у гражданина Республики Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина требовал от иностранца 200 тысяч тенге за непривлечение к уголовной ответственности, за совершенное им домогательство в отношении неустановленной женщины. Лжеполицейский задержан с поличным, при передаче денежных средств.Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК", — сообщили в полиции.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 16:42
92
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