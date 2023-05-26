Лжеоператор сотовой связи обманул астанчан

Фото: polisia.kz

23-летний житель Астаны обманывал горожан, представляясь оператором call-центра сотовой связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Узнав личные данные казахстанцев в соцсетях, он отправлял им сообщения о выигрыше 450 тысяч тенге. Для получения приза абонентам необходимо было пополнить свой баланс на 10-12 тысяч тенге.

Одновременно в мобильном приложении сотового оператора мужчина вводил чужой номер телефона и цифры sms-кода, который ему передавали клиенты, и списывал деньги, зачисленные абонентами, с их баланса.

В полицию уже обратились порядка 10 обманутых граждан, но пострадавших может быть намного больше. Сумма ущерба устанавливается.

По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Подозреваемый в совершении преступлений признался. Устанавливается его причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям на территории столицы.



