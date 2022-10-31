Лучшие научные проекты школьников отобрали в Акмолинской области

Фото: пресс-служба Управления образования Акмолинской области

Более 200 акмолинских школьников приняли участие в областном этапе республиканского конкурса научных проектов. Дети провели исследования в разных дисциплинах – история, литература, языкознание, биология, этнокультуроведение. В программу мероприятия также вошли тренинги и театральная постановка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В областном этапе республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам приняли участие учащиеся 8-11 классов. Организатор мероприятия – Центр по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи "Ақмола дарыны".

Цель мероприятия – стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся, отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных юных исследователей, содействие формированию интеллектуального потенциала Республики Казахстан.

Конкурс проходит в четыре этапа: районный; отборочный: проводилась предварительная экспертиза проектов по общественно-гуманитарному направлению); областной, в два тура: защита проектов и тестирование по профильному предмету; республиканский.

Всего на конкурс подано 392 научных проекта, из них 196 прошли отборочный этап. Также 27 командные работы.

От Акмолинской области в данном конкурсе приняли участие 223 учащихся из 16-ти районов, городов Кокшетау, Степногорск, Косшы. Также участвовали четыре областных специализированных школ-интерната для одаренных детей и воспитанники Дворца детства и юношества Bolashaq Saraiy.

"Защита научных проектов проводилась по четырём направлениям: "Научно-технический прогресс – как ключевое звено экономического роста", "Математическое моделирование экономических и социальных процессов", "Здоровая природная среда – основа реализации стратегии "Казахстан-2030" и "Исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты", – уточнили в управлении образования Акмолинской области.

Школьники провели исследования на самые разные темы: применение математической статистики при выявлении демографической ситуации села Свободное; изучение английского языка в социальной сети Instagram; трансформация современных топонимов на примере окрестностей Кокшетау; "Моделирование падения астероида в Мировой океан"; изучение газетных заголовков на примере газеты "Акмолинская правда"; "Жанр фэнтези в современной казахстанской литературе", "Саморазлагаемый биоматериал из чешуи рыб" и другие.

По итогам конкурса 20 проектов удостоены дипломов І степени, 36 – ІІ, 53 – ІІІ степени и 21 участник награжден почётной грамотой.

Кроме этого, в рамках программы областного этапа с участниками проведён психологический тренинг на тему "Познай себя и других", капитаны команд прошли психологический тренинг. Также участники стали зрителями драмы "Қас-қағым" в исполнении артистов Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова (Алматы). Спектакль – в рамках театрального фестиваля в областном казахском музыкально-драматическом театре имени Ш. Кусаинова.

Впереди у победителей — республиканский этап конкурса научных проектов.