Lexus с подложными номерами нарушил ПДД на 2,3 миллиона тенге в Усть-Каменогорске

Фото: Polisia.kz

Автомобиль Lexus с подложными номерами разъезжал по улицам Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Помимо этого, выяснилось, водитель нарушил правила дорожного движения на 2,3 миллиона тенге.

"19 мая экипажем патрульной полиции при отработке по базе АПК “Коргау-Сергек” по приложению “Опасный водитель” была замечена автомашина Lexus, которая на большой скорости передвигалась по проспекту Сатпаева, неоднократно нарушая ПДД. Кроме этого полицейские установили, что на указанном транспортном средстве числятся 46 штрафов на общую сумму 2 млн 287 тысяч тенге", - сообщили в полиции.

В тот же день стражи порядка с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ обнаружили автомобиль уже со снятыми госномерами во дворе одного из домов районе КШТ.

В ходе отработки сотрудники батальона патрульной полиции задержали 29-летнего жителя города. При проверке выяснилось, что гражданин управлял транспортным средством с подложными государственными регистрационными номерами.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 2, 3 и 4 статьи 590 КоАП РК. Материалы по нему направлены в суд, а автомобиль водворили на штрафстоянку.