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Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли
Смертельное ДТП произошло 28 июля около 21:00 часов на автодороге Костанай - Сарыколь, в 15 км от поселка Октябрьское, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Жуткие кадры с места происшествия появились в социальных сетях.
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"22-летний водитель автомашины Ваз-21099, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard, в котором находилось трое пассажиров, среди них была беременная женщина. В результате ДТП, водитель Ваз и водитель Toyota скончались от полученных травм. Трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу", —сообщили в полиции.
В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начатато по части 4 статьи 345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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