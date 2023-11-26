Ледоход сорвал часть понтонного моста в ЗКО

В Акжайыкском районе ЗКО во время ледохода сорвало одну конструкцию понтонного моста через реку Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По данным ДЧС ЗКО, протяжённость сорванной конструкции составляет 40 метров. Общая длина моста - 120 метров и он состоит из трёх частей. Мост находится на балансе ГПК "Жаиктехсервис". В результате проезд через реку Урал приостановили. Водителям приходится объезжать через Уральск либо через Индерский район Атырауской области.

Жертв и пострадавших нет.

"В 15:00 на помощь выехал ОСО ДЧС для зацепки троса уплывшей конструкции, где ГПК "Жаиктехсервис" будет восстанавливать в исходное положение конструкцию. В 18:25 окончены работы по зацепке троса и фиксации конструкции на расстоянии 400 метров от исходного местоположения понтонного моста", – рассказали в ДЧС.

Движение через мост пока не восстановлено.