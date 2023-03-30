Кызылординец выращивал коноплю в огороде

Фото: msk-clinica.ru

Кызылординца подозревают в культивировании наркотических растений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками УПН ДП Кызылординской области совместно с подразделением спецназначения “Беркут” МВД РК 27 марта по месту жительства задержан 54-летний горожанин по подозрению в хранении и культивировании наркотических веществ в особо крупном размере.

При обыске во дворе обнаружена теплица, в которой выращивались кусты конопли. Полицейские изъяли растения в горшках и отдельно высушенные наркотические растения, - говорится в сообщении.

К слову, у предприимчивого кызылординца изъяли 37 кустов конопли и 1,5 килограмма высушенной марихуаны.