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msk-clinica.ru Сегодня, 08:36
78
Сегодня, 08:36
78
Фото: msk-clinica.ru

Кызылординец выращивал коноплю в огороде

Кызылординца подозревают в культивировании наркотических растений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками УПН ДП Кызылординской области совместно с подразделением спецназначения “Беркут” МВД РК 27 марта по месту жительства задержан 54-летний горожанин по подозрению в хранении и культивировании наркотических веществ в особо крупном размере.
При обыске во дворе обнаружена теплица, в которой выращивались кусты конопли. Полицейские изъяли растения в горшках и отдельно высушенные наркотические растения, - говорится в сообщении.

К слову, у предприимчивого кызылординца изъяли 37 кустов конопли и 1,5 килограмма высушенной марихуаны.

"По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям: по части 4 статьи 296 и по части 2 статьи 300 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС", - добавили в полиции.

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Сегодня, 08:36
78
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