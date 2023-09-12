Кыргызстан намерен купить казахстанскую электроэнергию
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Кыргызстан купит у Казахстана 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.
Дефицит электроэнергии в Кыргызстане в текущем году составляет 3,2 миллиарда киловатт-часов. Страна ежегодно производит примерно 14 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Но на деле потребление превышает этот объем. В итоге дефицит электричества власти страны покрывают за счет импорта.
"16 августа у нас было заседание энергетического совета в Астане, это собирались кыргызская сторона, казахская сторона, водники, энергетики с казахской и узбекской сторон. Там мы договорились, что 1,5 миллиарда киловатт-часов будет поставлять казахская республика. Казахская энергия будет поставляться с сентября месяца по 1 апреля, мы её будем покупать", - отметил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.
Все предыдущие годы Кыргызстан зимой копил воду в Токтогульском водохранилище. Однако резко выросшая потребность в электричестве привела к тому, что текущей зимой вода будет сбрасываться для дополнительной выработки энергии.
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