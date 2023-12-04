Квалификации по 496 профессиям смогут подтвердить казахстанцы

В Казахстане сформировали реестр профессий для признания профквалификаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сформировало первый реестр профессий для признания профквалификаций, включающий 136 профессий, по которым признание квалификаций осуществляется в обязательном порядке, и 360 профессий для признания квалификаций на добровольной основе.

"Внедряемая система позволит, во-первых, реально оценить свои компетенции, а во-вторых, документально зафиксировать подтверждение своих знаний, умений и навыков, полученных через формальное или альтернативное образование.

В свою очередь, организациям, желающим проводить признание профессиональных квалификаций на добровольной основе, стала доступна возможность пройти аккредитацию на цифровой платформе Career Enbek", - сообщили в министерстве.