Квалификации по 496 профессиям смогут подтвердить казахстанцы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане сформировали реестр профессий для признания профквалификаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Министерство труда и социальной защиты населения РК сформировало первый реестр профессий для признания профквалификаций, включающий 136 профессий, по которым признание квалификаций осуществляется в обязательном порядке, и 360 профессий для признания квалификаций на добровольной основе.
"Внедряемая система позволит, во-первых, реально оценить свои компетенции, а во-вторых, документально зафиксировать подтверждение своих знаний, умений и навыков, полученных через формальное или альтернативное образование.
В свою очередь, организациям, желающим проводить признание профессиональных квалификаций на добровольной основе, стала доступна возможность пройти аккредитацию на цифровой платформе Career Enbek", - сообщили в министерстве.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым