Кусок козырька от подъезда обрушился перед коляской с грудничком в Актау

Младенец чуть не пострадал от обрушения козырька подъезда многоэтажки в в 27 микрорайоне Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.



Днём 2 мая в доме №47 обрушилась часть бетонного козырька. На момент происшествия поблизости на лавочке сидели жильцы первого этажа с коляской, в которой спал грудной ребёнок. Куски бетона упали рядом с коляской, едва не задев её. Небольшой осколок попал в бабушку малыша. Удар, как рассказала она, пришелся на плечо, но всё обошлось без серьезных травм. В больницу она не обращалась.

После произошедшего сын пострадавшей женщины шваброй отбил остатки бетона от козырька, чтобы обезопасить других людей.

С каждым разом после дождей уровень аварийности козырька увеличивается, считают жильцы дома. Они же утверждают, что ПКСК до него нет дела.

В отделе жилищной инспекций сообщили, что дали соответствующее поручение обслуживающей 27 микрорайон компании ПКСК "Булат".

"Если проведение работ по капитальному ремонту козырька жилого дома не отражено в смете ПКСК, то это будет производиться на дополнительные средства собственников квартир, — отметили чиновники.

Отмечается, что год назад один человек скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в 9 микрорайоне Актау.