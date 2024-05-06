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Курс доллара значительно снизился в Казахстане перед праздниками

Вчера, 20:09
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 20:09
Вчера, 20:09
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара упал ниже 440 тенге перед праздниками в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара снизился за сутки на 2,15 тенге, за месяц - 6,49 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 444 тенге, Алматы - 442 тенге.

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