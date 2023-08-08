Культуру безопасности хотят прививать казахстанцам

Информационно-пропагандистская группа создана в министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

В МЧС намерены обучать казахстанцев мерам безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Информационно-пропагандистская группа создана в министерстве по чрезвычайным ситуациям РК для обучения населения культуре безопасности,

Глава ведомства Сырым Шарипханов призвал сотрудников направить основные усилия на обучение населения культуре безопасности.

"Мы должны вырастить подрастающее поколение своими помощниками в деле культуры безопасности. Для всестороннего обучения населения мерам безопасного поведения в МЧС создана информационно-пропагандистская группа", - отметил министр на очередном занятии в рамках профессиональной служебной подготовки личного состава центрального аппарата МЧС.

В министерстве добавили, что будут применяться различные способы распространения знаний по безопасности.