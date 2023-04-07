Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Испании

Фото: пресс-службы ФТК

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера", который проходит в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Михаил Кукушкин (319 ракетка мира) во втором круге турнира Murcia Challenger 75 обыграл испанца Альваро Лопеса Сан Мартина (316 АТР). В первом сете казахстанский спортсмен разгромил оппонента со счётом 6:1, во второй партии при счёте 6:6 испанец получил травму и отказался от продолжения матча. За выход в полуфинал соревнования казахстанцу предстоит сыграть с итальянцем Маттео Арнальди.

Юлия Путинцева, занимающая 47 строчку в мировом рейтинге, уступила со счётом 1:6, 3:6 семнадцатой ракетке мира, россиянке Екатерине Александровой во втором круге турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Там же, в Чарльстоне, Анна Данилина в дуэте с испанкой Кристиной Бучей в первом круге на чемпионском тай-брейке проиграла американкам Даниэль Коллинс и Дезире Кравчик — 1:6, 6:4, 8:10.