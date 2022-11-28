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Сегодня, 20:12
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164Фото: pixabay.com
Кто платит за тепло дороже всех в Казахстане
Тарифы на центральное отопление в октябре в Казахстане назвали в Бюро национальной статистики. В среднем за гигакалорию потребители платит 3 337 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Дешевле всего отопление обходится жителям Кокшетау 1856 тенге за гигакалорию. Далее в своеобразном рейтинге Конаев - 2201 тенге. На третьей строчке - Тараз с показателем 2341 тенге.
Дороже всего отапливать квартиры оказалось в Атырау - 5269 тенге за гигакалорию.
Статистики отметили, что только в Караганде введён тариф единый, во всех других регионах -средневзвешенный тариф (дома с прибором учёта, без приборов учёта и ветхие, аварийные дома).
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