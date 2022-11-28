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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 20:12
164
Сегодня, 20:12
164
Фото: pixabay.com

Кто платит за тепло дороже всех в Казахстане

Тарифы на центральное отопление в октябре в Казахстане назвали в Бюро национальной статистики. В среднем за гигакалорию потребители платит 3 337 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Дешевле всего отопление обходится жителям Кокшетау 1856 тенге за гигакалорию. Далее в своеобразном рейтинге Конаев - 2201 тенге. На третьей строчке - Тараз с показателем 2341 тенге.

Дороже всего отапливать квартиры оказалось в Атырау - 5269 тенге за гигакалорию.

Статистики отметили, что только в Караганде введён тариф единый, во всех других регионах -средневзвешенный тариф (дома с прибором учёта, без приборов учёта и ветхие, аварийные дома).

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#отопление #статистика #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:12
164
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