Кто платит за тепло дороже всех в Казахстане

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Тарифы на центральное отопление в октябре в Казахстане назвали в Бюро национальной статистики. В среднем за гигакалорию потребители платит 3 337 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Дешевле всего отопление обходится жителям Кокшетау 1856 тенге за гигакалорию. Далее в своеобразном рейтинге Конаев - 2201 тенге. На третьей строчке - Тараз с показателем 2341 тенге.

Дороже всего отапливать квартиры оказалось в Атырау - 5269 тенге за гигакалорию.

Статистики отметили, что только в Караганде введён тариф единый, во всех других регионах -средневзвешенный тариф (дома с прибором учёта, без приборов учёта и ветхие, аварийные дома).