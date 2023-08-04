КТК готов к перекачке повышенных объёмов нефти из Казахстана

Актуальные вопросы деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече отмечено, что обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на Морском терминале КТК, отгрузка на танкера осуществляется в штатном режиме.

Стороны обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз-Новороссийск до 82 миллионов тонн углеводородного сырья в год. Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана.

В частности, в июле завершено строительство одного из крупнейших и важнейших объектов – новой системы измерений количества и показателей качества нефти на Морском терминале КТК под Новороссийском. Данная система сможет обеспечить отгрузку сырья одновременно с трех выносных причальных устройств, что, в свою очередь, позволит наращивать транспортировку сырой нефти после вынужденных простоев в период весенних и осенних штормов.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов КТК в Атырауской области, налогообложения и выплаты дивидендов акционерам. Генеральный директор сообщил главе правительства РК, что в июле 2023 года Консорциум впервые выплатил дивиденды отдельно акционерам АО "КТК-К" в Республике Казахстан.