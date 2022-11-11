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Крысы, стихийные свалки и вонь - Кокшетау "задыхается" от мусора
Остро встал "мусорный" вопрос в Кокшетау: стихийные свалки, отсутствие полигона твёрдых бытовых отходов, нехватка контейнерных площадок и самих контейнеров, долги абонентов "мусорным" фирмам, в довершение всего появление крыс, кадры с которыми горожане выкладывают в Сеть. Что предпринимают местные власти, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.
Посёлок с неэлитным душком
Головную боль и местным властям, и коммунальщикам, и самим жителям мусор доставляет далеко не первый год. Напомним, в Кокшетау нет полигона твёрдых бытовых отходов. Тот, что был по омской трассе, закрыли в 2018-м, так как это нарушало требования к санитарной зоне аэропорта. Следующие два года весь мусор вывозили к поселку Элита, что в Красноярском сельском округе. Спустя какое-то время его жители возмутились, ведь, кроме неприятного запаха, свалка регулярно дымится. А дышать продуктами горения вредно для здоровья. Поэтому в начале прошлого года городу пришлось вновь вернуться на "омский" полигон.
Между тем, вот уже несколько лет местные власти обещают построить новый полигон ТБО. По последней информации, проект на стадии разработки технико-экономического обоснования. Место выбрали, земельный участок выделили – в районе примыкания к станции "Жаман-Ащи", трасса "Астана-Петропавловск". Но ждать придётся еще долго – по прогнозам заместителя акима Кокшетау Даулета Жунусова, не менее 4-5 лет.
Кроме полигона, в Кокшетау собирались строить мусороперерабатывающий завод. Ожидалось, что он позволит получать из отходов жизнедеятельности электроэнергию. И вроде бы уже определился инвестор – корейская компания, но он перестал выходить на связь. На сегодня, отметил Жунусов, ведутся переговоры с казахстанской фирмой, чтобы поставить хотя бы линию по переработке, как в Актау.
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Тем временем, власти думают над тем, куда временно вывозить мусор, пока не появится новый полигон.
"За Элиту мы ТБО уже не вывозим, но свалка-то продолжает время от времени дымиться. То есть проблема не решена. Это естественное разложение, и, чтобы остановить этот процесс, нужна рекультивация. Есть инвестор, он готов провести экспертизы и приступить к делу: предлагает рекультивировать часть полигона – процентов 70. То есть закопать и сверху положить культурный слой земли, чтобы участок можно было использовать для других целей. А оставшиеся 30 процентов оставить пока под временное размещение. Так мы сможем соблюсти нормы Экологического кодекса", – пояснил замакима.
Но пока жители округа на такое предложение не соглашаются.
Параллельно горакимат решает вопрос о выделении земельного участка в 20 гектаров под временное складирование ТБО в районе будущего полигона.
Куда делись 55 тысяч?
Кокшетау обслуживают три мусоровывозящие компании. Впрочем, одна из них с декабря уходит с рынка по вывозу мусора, поэтому горакимат заключил трёхсторонний меморандум о сотрудничестве – между нею, отделом жилищно-коммунального хозяйства и двумя столичными фирмами. Поэтому первое время "уходящий" подрядчик будет помогать с вывозом мусора. К слову, "мусорная" сфера в Кокшетау с недавних пор стала привлекательней для бизнеса, благодаря повышению тарифа более чем втрое. Он оставался неизменным – 150 тенге – вот уже десять лет. Тариф подняли до 500 тенге на одного жителя благоустроенного дома и 580 – частного. Но, пока мусоровывозящие предприятия не могут производить сортировку и захоронение, с 1 декабря горожане будут платить по 377 и 438 тенге соответственно.
При утверждении тарифа учитывались фактические расходы коммунальщиков на ГСМ, запчасти, зарплату рабочим за последний год.
"При этом мы понимаем, что уже сегодняшние цены на запчасти и материалы далеки от тех, что были даже прошедшей зимой. Например, в апреле 2021 года дизельное топливо стоило 187 тенге, а сегодня – 260", – заметил Даулет Жунусов.
"Теперь можно ребятам хоть зарплату поднять. У меня рабочие получают от 50 до 70 тысяч тенге. Если раньше я запчасть к камАЗу покупал за 38 тысяч, то сейчас она стоит все 380. Поэтому мы два года боролись, чтобы подняли тариф", – добавил директор коммунального предприятия Олег Топорков.
Его коллега Адиль Елемесов поднял зарплату в среднем до 250 тысяч тенге, причём не дожидаясь повышения тарифа. Только так, уверен предприниматель, можно получить сильные и ответственные кадры.
Но и прежние 150 тенге жители платили "со скрипом". Так, первая компания обслуживает 56 тысяч человек населения, несознательная их часть задолжала предприятию 53 миллиона тенге. У другой – 42 тысячи абонентов и 20 миллионов соответственно. И, коли оплата начисляется на каждого члена семьи, некоторые стараются схитрить.
"У меня по микрорайону Сарыарка тысячи человек не хватает, я это выявил, сверив с Горэлектросетями, по Боровскому 1,5 тысячи не досчитался", – разводит руками Елемесов.
"На сегодня мы, три компании, обслуживаем 110 тысяч абонентов. И если в Кокшетау только по официальной статистике 165 тысяч человек населения, то куда делись оставшиеся 55 тысяч? 55 тысяч человек, которые производят и выносят на улицы мусор, но не платят за него. Есть семьи, где пять человек, но рассчитываются за одного. В прошлом году мы обошли 300 частных домов и заключили всего 21 договор. Ответ такой: зимой у нас зимняя печь, летом летняя – мусор сжигаем, никакой договор не нужен", – сетует Олег Топорков.
А заставить нельзя. Поэтому недобросовестная часть жильцов продолжает "втихушку" вываливать отходы вдоль дорог, вывозить на контейнерные площадки многоэтажек.
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Добавим, что в тариф заложен пластик, стекло, бумага и пищевые отходы. Крупногабаритные отходы не входят, за них нужно платить отдельно. Но иногда коммунальщики вынуждены вывозить и выброшенные холодильники-стиралки, и старые диваны-кресла, и строительный мусор.
Крысы на мусорке, или тариф с условиями
Между тем, в последнее время участились жалобы горожан на перебои с вывозом мусора. Кое-где на залежавшихся свалках можно увидеть крыс. Дезинфекция и профилактическая дератизация входит в обязанности акимата. По словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Кокшетау Каната Искакова, в эти дни указанные жителями участки обрабатывают. В целом на такую работу в этом году из бюджета выделено 782 тысячи тенге. До тревожного сигнала профилактическую дератизацию с мая по октябрь провели на 220 участках.
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Сами коммунальщики называют как минимум две причины мусорного коллапса. Первая – опять же несознательность жителей.
"Свежий пример: утром ехал: улица Сагдиева была чистая, сейчас проедьте, не поленитесь. Там, где пересечение с ул. Наурызбай батыра, уже насобирали – лобовое стекло, резина", – возмущается Топорков.
Елемесов, в свою очередь, заверил, что "свои" контейнерные площадки освобождает каждый день. А стихийный мусор вдоль улиц в частном секторе предприятия добровольно вывозят еженедельно.
"Блогер записал эмоциональный ролик у свалки по улице Кенесары. Вчера убрал, сейчас специально мимо проехал – снова забросали. Некоторые люди сами себя не уважают", – считает предприниматель.
Вторая причина – недостаток ёмкостей для бытовых отходов. Например, в квадрате на проспекте Абылай хана на 13 многоэтажных домов приходится всего одна контейнерная площадка. Новостройки вводятся опять же без них, это плюс как минимум 200 квартир на одну мусорку.
Вывод – увеличивать число контейнерных площадок и контейнеров, чаще их вывозить. На сегодня в Кокшетау насчитывается около 2 тысяч контейнеров, дополнительно нужно как минимум 750. Работу эту, к слову, акимат ведет. Например, он узаконил 105 контейнерных площадок, по остальным уточняют адреса и площади. Также госорган изыскивает деньги на строительство ограждений к мусорным площадкам. Отметим, местные фирмы имеют только контейнеры с боковой загрузкой.
"Если в город зайдут новые компании, и у них будут контейнеры с задней загрузкой, то площадки для них обойдутся дешевле, и их можно будет поставить больше", – отметил Даулет Жунусов.
Стоит отметить, тариф на вывоз мусора подняли с определенными условиями для коммунальщиков. Например, поставить новые контейнеры. К примеру, с боковой загрузкой, по словам Елемесова, стоит в среднем 60 тысяч тенге, с задней – около 300. Так, предприниматель обещает модернизировать свои мусорные площадки – при условии, что люди будут вовремя оплачивать квитанции. Уже в декабре они появятся в микрорайонах Боровской, Юбилейный и Сарыарка. В первых двух будут углубленные контейнеры, заменяющие пять "обычных". Причем для раздельного сбора мусора – пластик, стекло, пищевые отходы. Насколько аккуратно горожане будут сортировать отходы, покажет время.
"Я подсчитал: если люди будут исправно платить, я за год смогу поставить в зоне своего обслуживания. Но люди говорят: это для вас слишком много. Поймите, это не для нас, а для города", – заключил коммунальщик.
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