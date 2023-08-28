Крупный ТРЦ заминировали в Алматы
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
188Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра Forum эвакуировали в Алматы из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, передаёт BaigeNews.kz.
Экстренные службы провели проверку в здании и вокруг него.
"В 18:10 дан отбой. Информация ложная. Аноним устанавливается и будет привлечён к ответственности", - заверили в пресс-службе ДП города.
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