  • 28 Августа, 19:47
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Крупный ТРЦ заминировали в Алматы

Сегодня, 18:38
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра Forum эвакуировали в Алматы из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, передаёт BaigeNews.kz.

Экстренные службы провели проверку в здании и вокруг него. 

"В 18:10 дан отбой. Информация ложная. Аноним устанавливается и будет привлечён к ответственности", - заверили в пресс-службе ДП города.

 

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