Крупный пожар произошёл рядом с барахолкой в Алматы

Фото: МЧС РК

В Алматы загорелся склад на территории барахолки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. На данный момент огонь локализован.

"11 ноября в 10:56 Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7 Б, ТОО "Саяхат", горение товарно-материальных ценностей в складском здании размером в плане 30х50, на площади 1500 квадратных метров. На месте создано 4 боевых участка, (2- на тушение, 2 -на защиту). Пожар локализован в 12:13 и ликвидирован в 12:43", - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли к месту вызова через 8 минут в 11:04, расстояние от ближайшей пожарной части составляет 2,5 километра. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.