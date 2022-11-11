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МЧС РК Сегодня, 13:14
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Фото: МЧС РК

Крупный пожар произошёл рядом с барахолкой в Алматы

В Алматы загорелся склад на территории барахолки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. На данный момент огонь локализован. 

"11 ноября в 10:56 Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7 Б, ТОО "Саяхат", горение товарно-материальных ценностей в складском здании размером в плане 30х50, на площади 1500 квадратных метров. На месте создано 4 боевых участка, (2- на тушение, 2 -на защиту). Пожар локализован в 12:13 и ликвидирован в 12:43", - говорится в сообщении ведомства. 

Несмотря на образовавшийся дорожный затор, первые расчеты прибыли к месту вызова через 8 минут в 11:04, расстояние от ближайшей пожарной части составляет 2,5 километра. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

"На тушение пожара задействовано: ДЧС (86 человек личного состава, 25 единиц техники), ССА (7 человек личного состава, 4 единицы техники), СОБР (50 человек личного состава), ТОО "Алматы Су" (человек личного состава, 2 единицы техники), "Алматы Тазалык" (человек личного состава,1 единица техники), СМП (человек личного состава), ЦМК (человек личного состава, 1 единица техники)", - отметили в МЧС.

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#Пожар #мчс #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:14
177
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