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Сегодня, 02:22
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Фото: соцсети

Крупный град повредил десятки авто в Омске

Крупный град выпал в российском городе Омск, он повредил несколько десятков автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Местные жители в социальных сетях поделились кадрами стихии. На машинах трещины на стёклах и сколы на краске. Также молния ударила в крышу пятиэтажки, начался пожар, но спасатели быстро его потушили.

Фото: VK / О чём говорят в Омске

Автовладельцы всеми способами пытались защитить машины от града. Фото очевидцев опубликовано в соцсетях.

Фото: VK / О чём говорят в Омске

На одном видео горожанин укрыл своё авто разорванными картонными коробками. 

 

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Сегодня, 02:22
170
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