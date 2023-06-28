Крупный град повредил десятки авто в Омске

Фото: соцсети

Крупный град выпал в российском городе Омск, он повредил несколько десятков автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Местные жители в социальных сетях поделились кадрами стихии. На машинах трещины на стёклах и сколы на краске. Также молния ударила в крышу пятиэтажки, начался пожар, но спасатели быстро его потушили.

Фото: VK / О чём говорят в Омске

Автовладельцы всеми способами пытались защитить машины от града. Фото очевидцев опубликовано в соцсетях.

Фото: VK / О чём говорят в Омске

На одном видео горожанин укрыл своё авто разорванными картонными коробками.