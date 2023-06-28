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Сегодня, 02:22
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170Фото: соцсети
Крупный град повредил десятки авто в Омске
Крупный град выпал в российском городе Омск, он повредил несколько десятков автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Местные жители в социальных сетях поделились кадрами стихии. На машинах трещины на стёклах и сколы на краске. Также молния ударила в крышу пятиэтажки, начался пожар, но спасатели быстро его потушили.
Фото: VK / О чём говорят в Омске
Автовладельцы всеми способами пытались защитить машины от града. Фото очевидцев опубликовано в соцсетях.
Фото: VK / О чём говорят в Омске
На одном видео горожанин укрыл своё авто разорванными картонными коробками.
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