Крупные хищения в сфере образования заметили в одном из районов Туркестанской области

Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены по Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Сообщается, что бухгалтеров отдела образования Келесского района подозревают в незаконном присвоении вверенного имущества. Как предполагает следствие, с 2021 по 2023 годы они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования.

"Установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц. В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Отмечается, что по указанным фактам начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.