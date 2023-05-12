Крупную партию наркотиков из США пытались ввезти в Казахстан

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Группа лиц пыталась ввезти в Казахстан из США наркотические средства посредством международных почтовых отправлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Товар был направлен из штатов в Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану. В ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом, получателем указанной посылки указан житель Астаны", - говорится в сообщении.

Сотрудниками столичного Департамента АФМ осуществлена дальнейшая контролируемая поставка наркотических веществ.

"Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством - марихуаной высушенной. Общий вес составляет 500 грамм. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину. Указанные граждане были задержаны при приеме-передачи посылки. Они водворены в ИВС", - добавили в АФМ.

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