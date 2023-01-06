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  • Крупную партию макового опиата пытались завезти в Казахстан под видом продуктов питания - КНБ
пресс-службы КНБ РК Сегодня, 14:18
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Сегодня, 14:18
269
Фото: пресс-службы КНБ РК

Крупную партию макового опиата пытались завезти в Казахстан под видом продуктов питания - КНБ

Комитетом национальной безопасности реализована операция по пресечению противоправной деятельности наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объёмов макового сырья в различных регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК. 

По результатам оперативной разработки в городе Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонны опиата.

В рамках второго этапа операции, при получении одной тонны макового сырья в Усть-Каменогорске задержали наркокурьера. Одновременно в Караганде оперативники КНБ взяли под стражу организаторов наркогруппы, хранивших в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.

В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.

 

"Предварительным следствием установлено, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц. Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия. Работа по борьбе с наркобизнесом продолжается", - говорится в сообщении.

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#КНБ #наркотики #Усть-Каменогорск #Караганда #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:18
269
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