Крупную партию макового опиата пытались завезти в Казахстан под видом продуктов питания - КНБ

Фото: пресс-службы КНБ РК

Комитетом национальной безопасности реализована операция по пресечению противоправной деятельности наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объёмов макового сырья в различных регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По результатам оперативной разработки в городе Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонны опиата.

В рамках второго этапа операции, при получении одной тонны макового сырья в Усть-Каменогорске задержали наркокурьера. Одновременно в Караганде оперативники КНБ взяли под стражу организаторов наркогруппы, хранивших в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.

В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.