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Крупнейший банк Силиконовой долины обанкротился
В США обанкротился Silicon Valley Bank, который обслуживал почти половину венчурных технологических стартапов в США. Это самое крупное банкротство банка в США со времен финансового кризиса 2008 года, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает The Associated Press, теперь финансовая организация взята под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.
Банкротство SVB уже привело к снижению индекса Nasdaq на 1,76 процента, который отражает ситуацию на рынке высоких технологий США. Также на 1-1,5 процента снизились индексы Dow Jones и S&P 500.
Как отмечает ixbt.com, ситуация развивалась стремительно: фактически, SVB обанкротился за 48 часов. В среду компания объявила о неудачных вложениях и намерении продать новых акций на 2,25 миллиарда долларов для компенсации потерь.
Это вызвало панику у венчурных фондов, которые посоветовали своим портфельным компаниям срочно выводить деньги из банка. Уже в четверг акции SVB рухнули, потянув за собой другие банки. Уже утром в пятницу торги акциями SVB были остановлены (также были остановлены торги акциями First Republic, PacWest Bancorp и Signature Bank), а регулятор сообщил о банкротстве финансового учреждения.
Как дальше будут развиваться события – непонятно, но уже очевидно, что пострадают многие технологические стартапы: они банально не смогут вовремя выплачивать заработную плату своим работникам. А некоторые стартапы и вовсе могут не пережить банкротство SVB.
Несмотря на то, что SVB мало известен за пределами Калифорнии, это крупный банк, он входит в число 20 крупнейших американских коммерческих банков. Объем активов SVB на конец прошлого года оценивался на уровне 209 миллиардов долларов.
Аналитический канал Первого кредитного бюро РК обратил внимание, что банк работал с технологическими стартапами. И они держали там свои средства. И 90 процентов, как оказалось, не было застраховано. Стартапы остались без денег (по крайней мере сейчас), что также не может не сказаться на их стоимости.
Например, акции производителей медиаплейеров Roku Inc. упали на 10% после того, как компания сообщила о том, что хранила деньги на счетах в SVB.
Остаток капитала банка пойдет на компенсации вкладчикам и погашение задолженности перед кредиторами. Но когда и в каких объемах – пока неясно.
Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank.
"Но за прошедшие 15 лет многое изменилось: рычагов у ФРС стало больше, капитализация банков в целом стала выше, уровень ликвидности вполне себе достаточный. Но и кое-что общее тоже есть. Да и скорость, с которой обанкротился SVB, тоже немного удивляет", — отмечают эксперты.
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