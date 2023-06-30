"Криминалитет пытается ставить политические условия" - глава государства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл заседание коллегии министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Президент подчеркнул, что организованные формы преступности представляют огромную опасность для государства.

"Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками", - отметил он.

Глава государства призвал "не заигрывать" с организованным криминалитетом.

"Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более нельзя героизировать криминалитет. В свое время великий Абай сказал: "Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, ол мерген болды, мені атты", - подчеркнул президент.

По его словам, криминалитет в конечном счете разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю.