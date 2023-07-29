Красная дорожка и сюрприз от министра: как прошёл первый день возрождённого "Азия Дауысы 2023"

Фото: предоставлены организаторами

В Алматы, на высокогорном катке "Медеу" после 19-летнего перерыва вновь проходит международный фестиваль современной музыки "Азия Дауысы", передаёт BaigeNews.kz.

При полной арене зрителей первый концертный день завершился шоу дронов, а стартовал фестиваль с красной дорожки, по которой проходили прибывающие на раритетных авто звезды и участники "Азия Дауысы 2023".

В церемонии открытия принял участие министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов, который за кулисами сообщил журналистам, что с этого момента "Азия Дауысы" станет ежегодным фестивалем и со следующего года он пройдет традиционно — с международным песенным конкурсом.

"Мне уже звонят министры культуры тюркских стран и интересуются — когда в следующем году пройдет международный конкурс исполнителей "Азия Дауысы", чтобы отправить для участия в нем лучших своих артистов, — прокомментировал он, "Азия Дауысы" — это несомненный тренд нашей страны, мы будем его поддерживать и продвигать, потому что — это не только тренд музыкальный, но и туристический, он несет в себе огромный потенциал для туристического развития Алматы и всего нашего региона".

Несмотря на то, что в Алматы уже месяц стоит сильная жара, "Азия Дауысы" традиционно начался с дождя. Впрочем, дожь никого не испугал, быстро закончился и на прекрасном комплексе "Медеу" выступления артистов проходили при красивом закате.

Первыми на фестивале выступили призёры конкурса молодых исполнителей "Жас канат 2023". На арене собрались зрители разных поколений, вместе с ведущими они ностальгировали, пели песни группы "А-студио" во время представления Байгали Серкебаевым отрывка из мюзикла "Джулия", вспоминали мировые хиты вместе с зажигательными ведущими. А также был блок, созданный специально для молодого поколения зрителей, которые не знают, каким был фестиваль "Азия Дауысы", им напомнили имена его создателей и то, что из себя представлял Алматы в те годы.

Зрителям также выпала возможность поучаствовать в съёмках фильма-мюзикла "Солдат любви", который снимает известный режиссер, сценарист и продюсер Фархад Шарипов – они сыграли массовку в сцене, когда главный герой в финале становится звездой и выходит на большую, заполненную фанатами арену. Публика с удовольствием подыгрывала, светила фонариками, выполняла все, что было нужно для фильма, так что этот первый день возрождённого фестиваля "Азия Дауысы" уже вошёл не только в историю, но и в кино.

До полуночи зрители пели и танцевали вместе с ZAQ, Ерке Ксмахан, RaiM , Мирасом Жунусовым, V $ XVPRiNCE, Орынханом, Молданазаром и Ириной Кайратовной.

А сегодня на сцене "Азия Дауысы" как раз выступят зажигательные BLACK EYED PEAS. Завтра, в финальный день фестиваля, зрители будут ностальгировать с легендами. Публику ждут сорокаминутные выступления Secret Service и ЯЛЛА, шоу звезд казахстанской эстрады, а также роскошный фейерверк.





Во время фестиваля зрители смогут без проблем добраться на "Медеу" и вернуться в город, в дни фестиваля будет запущен дополнительный автобусный маршрут. Автобусы отправляются от перекрестка Сатпаева и Байтурсынова с 14:00 до 24:00 с интервалом в 10-15 минут. Стоимость проезда в одну сторону 150 тенге.