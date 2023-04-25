Коррупционные риски в сфере образования выявят Минпросвещения и Антикор

Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали и министр просвещения Гани Бейсембаев договорились провести совместный внешний анализ коррупционных рисков сферы финансирования среднего образования, передаёт BaigeNews.kz.

Решение приняли на совместном совещании Антикора и Министерства просвещения РК. Причиной послужили совершённые преступления в области образования.

За последние три года в сфере зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений, в совершении которых изобличено порядка 200 лиц.

Наибольшее количество нарушений выявлены в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях.

"В ходе предварительного исследования выявлено, что подготовка к хищению средств происходит уже на стадии формирования бюджетных заявок. При этом в сговоре находятся ответственные сотрудники школ, отделов образования и другие лица. После получения финансирования средства распределяются в городские, районные отделы образования, а сэкономленная сумма передвигается на фонд оплаты труда", - сообщили в Антикоре.

По версии следствия, начисления "мёртвым душам" и аффилированным лицам позволили главному бухгалтеру отдела образования Талдыкоргана похитить порядка двух миллиардов тенге. Проводится аудиторская проверка, сумма уточняется. В ходе обыска у подозреваемой обнаружены и изъяты миллиард тенге.

"Подобные правонарушения стали возможны в результате несовершенства механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствия централизованного учёта работников образования и недостаточной цифровизации этих процессов", - отметил Асхат Жумагали.

По итогам совещания стороны наметили комплексные меры по изменению ситуации в сфере образования.