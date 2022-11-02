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Коррупционеров в Казахстане стали ловить чаще, но сажать реже
С января п осентябрь в Казахстане зарегистрировали 1600 коррупционных уголовных преступлений. Это на 11,1 процента больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Согласно данным аналитиков, в тройку антилидеров по коррупции вошли: Карагандинская область - 207 случаев (с 2021 года рост в три раза), Астана - 144 случая (с 2021 года рост 2,9 процента) и Шымкент - 129 случаев (с 2021 года рост 25,2 процента). Меньше всего правонарушений зарегистрованно в Улытауской (два случая), Абайской (девять случаев) и Жетысуской (15 случаев) областях.
Большинство случаев относятся к тяжкой категории преступлений - 1,1 тысячи случаев, к средней и небольшой тяжести - 411 случаев, 25 случаев - к особо тяжким.
Самые распространённые коррупционные правонарушения - дача взятки (28,7 процента, снизилось за год на восемь процентов), получение взятки (27,1 процента, увеличилось на 10,7 процента за год) и мошенничество (17,9 процента, рост за год на 200 процентов). Далее идут злоупотребление должностными полномочиями (112 случаев, минус 6,7 процента за год), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (98 случаев, минус 30,5 процента).
Аналитики отмечают, что количество преданных суду за коррупционные преступления лиц, с начала года составило 639 человек, что на 13,5 процента меньше чем в 2021 году.
Коррупционные преступлением в регионах чаще всего совершали сотрудники акиматов и их структурных подразделений - 118 человек, сотрудники органов внутренних дел - 112 человек и служащие Министерства финансов: 39 человек. Антикоррупционные расследования с начала года также завели в отношении пяти акимов, одного судьи, семи сотрудников Агентства по противодействию коррупции и двух сотрудников органов прокуратуры.
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