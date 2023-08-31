Конкурс на лучшие имена для пары кенгуру запустит зоопарк Караганды

Южный парк птиц Малинки из Ростовской области подарил зоопарку Караганды пару кенгуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Зоопарк Караганды пополнился новыми питомцами. Зоопарку Караганды подарили пару кенгуру. Экзотических животных привезли из России. Прежде они обитали в Южном парке птиц Малинки из Ростовской области. А туда их завезли из Израиля.

"Это самец и самка в возрасте около трёх и двух лет из семейства серых кенгуру. Мы специально взяли молодняк, чтобы они подольше у нас жили. Сейчас животные проходят адаптацию, мы их откармливаем. Они ручные, очень активные, любят траву, кору, едят наши кабачки. С наступлением холодов переведём их в новое здание. В ближайшее время объявим конкурс, чтобы дать нашим питомцам имена. В будущем планируем приобрести ещё кенгуру беннета", – рассказала директор зоопарка Гульнар Адамбекова.

Для кенгуру подготовили просторный вольер рядом с зеброй.

Также зоопарк пополнился новыми экзотическими обезьянами – кошачьими лемурами катта. Они тоже прибыли в паре. Эти животные находятся в детородном возрасте.

"Катта обитает в Мадагаскаре. Это очень симпатичные, проворные обезьянки, которые многим известны из мультфильма "Мадагаскар", Надеемся, что все новые постояльцы у нас хорошо приживутся. Мы организовали за ними особенный уход", – добавила Гульнар Адамбекова.

Отметим, в карагандинский зоопарк готовится к долгожданному переезду в новое здание. Его строительство было начато в 2018 году. Затем работы остановили из-за проектных ошибок. Возобновилась стройка в прошлом году, и в нынешнем объект завершили.