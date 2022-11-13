Конкурс красоты среди девушек на колясках прошел в Актобе

Фото: diapazon.kz

В нем участвовали 7 девушек. Красивых, талантливых, сумевших найти свое дело. Победительницей стала Гульфайра Рамазанова. Она получила путевку в Египет на двоих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В этом конкурсе все было очень серьезно. Поблажек девушкам не было никаких. Им надо было рассказать о себе, показать, что они умеют, чего добились в жизни, какие у них есть таланты, проявить интеллект. Была и демонстрация национальной одежды. Ну, а в финале – передача короны от победительницы первого конкурса красоты в Актобе – Виктории Кваши Гульфайре Рамазановой.

Стоит напомнить, что первый конкурс красоты среди девушек на колясках в Актобе прошел в 1999 году.

"Конкурс изменил мою жизнь, я стала узнаваемой, более уверенной, и по-другому стала смотреть на мир, - рассказала Виктория Кваша. – Я окончила университет, вышла замуж, у меня растет дочь, я открыла свое дело, работаю репетитором казахского языка".

Девушки рассказали о себе, пели, читали стихи, показывали свои картины, изделия, которые они свили, связали, вышили.

А потом серьезное жюри устроило небольшой экзамен. Конкурсанткам предстояло блеснуть интеллектом. Отвечать на вопросы об исторических личностях страны, знаковых местах, которые у нас есть и даже о госсимволах. Девушки спокойно ответили на все вопросы. В национальных платьях все были хороши.