Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность

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Авиационная прокуратура Алматы выявила незаконное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры, в 2003 году АО "Имстальком" по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 миллиона тенге.

Между тем по результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было.

"Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1 118,5 квадратных метров", - сообщили в транспортной прокуратуре.

Суд удовлетворил иск в полном объёме.

На сегодня в рамках исполнения решения суда НАО "Правительство для граждан" начата работа по регистрации прав собственности за акиматом Алматы, а Департаментом юстиции – по непосредственной передаче объектов в пользу государства.