Колонны из нескольких сотен авто двинулись из Астаны в сторону Темиртау и обратно

Несколько сотен автомобилей в сопровождении дорожных служб выехали по платному участку трассы "Астана — Темиртау" и обратно, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в прессөслужбе национального оператора "КазАвтоЖол", в каждой колонне наблюдается около 300-400 автотранспортных средств.

"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, активно продолжаются работы по очистке и подсыпке проезжей части", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения для всех видов автотранспорта транспорта на 15 участках автодорог республиканского значения в пяти областях. Причиной стала непогода: снег, метель и плохая видимость. "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 14 января в большинстве регионов страны.