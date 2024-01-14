Колонны из нескольких сотен авто двинулись из Астаны в сторону Темиртау и обратно
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Несколько сотен автомобилей в сопровождении дорожных служб выехали по платному участку трассы "Астана — Темиртау" и обратно, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в прессөслужбе национального оператора "КазАвтоЖол", в каждой колонне наблюдается около 300-400 автотранспортных средств.
"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, активно продолжаются работы по очистке и подсыпке проезжей части", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения для всех видов автотранспорта транспорта на 15 участках автодорог республиканского значения в пяти областях. Причиной стала непогода: снег, метель и плохая видимость. "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 14 января в большинстве регионов страны.
Самое читаемое
- Убил отца и остался на свободе житель Павлодарской области
- Айдарбек Сапаров придумал, как решить сложности со сбытом кукурузы в Жетысу
- Стали известны подробности о смерти школьника на уроке физкультуры в Шымкенте
- Алматы не выдержит землетрясения силой от 7 баллов – сейсмологи
- Мужчину застрелили возле подъезда в Усть-Каменогорске