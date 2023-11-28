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Количество действующих предпринимателей растёт в Казахстане

Сегодня, 18:37
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В Казахстане растёт активность малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым годом количество действующих предпринимателей увеличилось на 18 процентов. Об этом в ходе круглого стола на площадке СЦК сообщил директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики РК Нурбол Жанабеков, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, численность занятых в этой сфере выросла на 13,5 процента и составила более 4,272 миллиона человек.

"Объём выпуска продукции по сравнению с прошлым годом увеличился в целом на 23 процента и составил 28,7 триллиона тенге. На такие показатели оказывают влияние реализуемые в государстве финансовые и нефинансовые программы. Эти программы реализуют отраслевые госорганы и операторы", - сказал спикер.

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