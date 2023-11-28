Количество действующих предпринимателей растёт в Казахстане

В Казахстане растёт активность малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым годом количество действующих предпринимателей увеличилось на 18 процентов. Об этом в ходе круглого стола на площадке СЦК сообщил директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики РК Нурбол Жанабеков, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, численность занятых в этой сфере выросла на 13,5 процента и составила более 4,272 миллиона человек.