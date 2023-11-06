Когда в Астане заработает новая система оплаты проезда в автобусах

Полный переход на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте завершится к концу 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"Продолжается работа по внедрению новой электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Автобусы, оснащенные новым оборудованием электронной системы оплаты проезда и диспетчеризации, по мере готовности запускаются на линию. Ранее новые автобусы были задействованы на маршрутах №№ 3, 15, 32, 54, 61, теперь запущены на маршруты №№ 5, 5А, 8, 26, 45", - отметили в центре.

Стоит отметить, что временно эти маршруты не отслеживаются на информационных табло на остановочных пунктах и через действующие мобильные приложения для отслеживания движения автобусов. Их местоположение отслеживается только через мобильное приложение "Avtobys". Приложение для скачивания доступно в AppStore, Google Play и AppGallery.