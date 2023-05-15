Когда прозвенит последний звонок в казахстанских школах

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В минпросвещения рекомендовали провести последние звонки первого июня в рамках мероприятия по празднованию Дня защиты детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведение торжественных линеек по завершению учебного года пройдёт традиционно. Даты проведения мероприятий школы назначают самостоятельно. Министерство просвещения поддерживает все школьные традиции по проведению последних звонков. При этом рекомендуется проводить последние звонки 1 июня в формате и рамках мероприятия по празднованию Дня защиты детей", - рассказала первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

В ведомстве напомнили о запрете на подарки учителям и школам в Казахстане.

"При организации классных часов и линеек, торжественном вручении аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам", - добавила Каринова на брифинге в СЦК.

Отметим, более 18.000 образовательных организаций завершат учебный год 31 мая.