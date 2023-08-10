Когда будут готовы результаты экспертизы по массовому отравлению детей в Караганде, рассказали в СЭС
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По словам вице-министра здравоохранения РК – главного санврача страны Айжан Есмагамбетовой, такие исследования занимают длительное время и первые результаты будут не раньше месяца, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Отвечая на вопросы журналистов на брифинге, Есмагамбетова отметила, что судебно-медицинская экспертиза все еще продолжается и пока неизвестно, чем отравились дети.
"Судебно-медицинская экспертиза занимает достаточно длительное время. Мы ждем ее результатов. Минимальный срок проведения такой экспертизы - порядка месяца и даже больше. Все зависит от промежуточных результатов, каких экспертов нужно будет привлекать и какие дополнительные исследования проводить", - сообщила санврач.
Журналисты также спросили, почему от работы отстранили 12 медиков этого учреждения.
"По данному факту в области создана специальная комиссиия, ее возглавляет заместитель акима области, который курирует социальные вопросы. На тот период, когда был зарегистрирован летальный случай среди воспитанников медико-социального учреждения, комиссией было принято решение об отстранении медицинских работников от своих обязанностей на определенное время. На сегодня решением комиссии 10 медработников возвращены к своей деятельности, два медрабника – завотделение и врач-психиатр - пока остаются отстраненными", - ответила Есмагамбетова.
Напомним, что 30 июля были зафиксированы первые случаи отравления в Карагандинском центре специальных соцуслуг. Тогда у двоих детей началась рвота и жидкий стул.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Исполняющая обязанности директора центра отстранена от занимаемой должности.
Первого августа министр здравоохранения Ажар Гиният вместе с акимом Карагандинской области области и группой ведущих специалистов Минздрава навестила отравившихся детей в больнице. А глава правительства Алихан Смаилов поручил тщательно расследовать это ЧП.
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