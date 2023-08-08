Премьер поручил тщательно провести следствие по делу об отравлении детей в спеццентре

Глава правительства Алихан Смаилов поручил тщательно расследовать ЧП, произошедшее в Центре оказания специальных социальных услуг в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом премьер-министр заявил в ходе заседания кабмина.

"Прошу обеспечить всю необходимую медпомощь и держать на контроле состояние детей и после выписки. Акимату нужно усилить контроль за обеспечением безопасности детей, находящихся в интернатах, медико-санитарных учреждениях, МВД тщательно провести следственные мероприятия по выявлению точных причин произошедшего и виновных", - сказал Смаилов.

Глава Минздрава Ажар Гиният рассказала, что причиной гибели одного ребенка и массового отравления детей в спеццентре могло быть "острое отравление токсическим веществом неясного генеза".

"Шесть находятся в отделение реанимации, состояние двоих остается крайне тяжёлым. Состояние обусловлено нефрологическими дефицитами, токсикационным синдромом, дыхательной недостаточностью. С момента поступления информации Минздрав в экстренном порядке организован выезд ведущих республиканских специалистов, обеспечена оказание интенсивной терапии, организован расширенный консилиум специалистов республиканского и местного самоуправления. Министерство продолжается мониторинг пострадавших детей и оказание им медицинской помощи. Комитетом санэпидконтроля продолжаются противоэпидимеческие мероприятия и расследования, результаты предварительных эпидемиологического расследования данных инстурментальных лабораторных исследований, характер развития заболевания показывает, что это не пищевое отравление, инфекционные заболевания исключаются. Более вероятная причина – острое отравление токсическим веществом неясного генеза. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, состояние детей находится на особом контроле министерства", - сообщили министр.

Напомним, что 30 июля были зафиксированы первые случаи отравления в Карагандинском центре специальных соцуслуг. Тогда у двоих детей началась рвота и жидкий стул.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Исполняющая обязанности директора центра отстранена от занимаемой должности.