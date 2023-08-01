Ажар Гиният навестила отравившихся детей в Караганде

Министр здравоохранения Ажар Гиният вместе с акимом Карагандинской области области и группой ведущих специалистов Минздрава посетила Инфекционный центр областной клинической больницы, куда с тяжёлым отравлением поступили девять воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг, передаёт BaigeNews.kz.

Гиният побывала в отделении интенсивной терапии, где в тяжёлом состоянии находятся четверо пациентов. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё пятеро детей в возрасте 10-15 лет в этой же клинике лежат в нейробоксированном отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

После глава ведомства проехала в городскую детскую больницу, где в отделении реанимации находятся ещё двое пациентов, поступивших из медико-социального учреждения.

Министр совместно с руководителями Управления здравоохранения региона осмотрели условия оказания медицинской помощи, взяли на контроль лечебный процесс и проведение исследований по определению причин заболевания детей.

"По словам специалистов, выявленные санитарно-гигиенические нарушения не могут вызвать острые кишечные инфекции отдельной группы детей. Клинические признаки у пациентов не характерны для пищевого отравления, более выражены многократная рвота, частый жидкий стул, иногда с примесью, обезвоживание. Отсутствует характерный спектр проявлений эпидпроцесса для ОКИ: массовость регистрации случаев за короткий промежуток времени, подверженность инфицированию лиц всех возрастов, особенно маленьких детей и более ослабленных, связь с употреблением какого-то одного продукта, в зависимости от объема порции и полученной дозы инфицирующего агента", - сообщили в Минздраве.

Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.

Состояние детей находится на контроле министерства здравоохранения. При необходимости будут проводиться консилиумы, телемедицинские консультации с ведущими профильными клиниками страны.

Возможен перевод детей в республиканские организации.