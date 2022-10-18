Кодовое слово "помогите": как работает приложение по борьбе с домашним насилием?

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В Казахстане в результате бытового насилия ежегодно погибает более 400 женщин. Эта статистика Союза кризисных центров Казахстана. В социальных сетях всё больше женщин, переживших насилие, делятся личными историями. Эта проблема нашла отклик в сердцах участниц проекта Tozbe - приложения по борьбе с домашним насилием. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с руководительницей по социальной части проекта Мирой Унгаровой о том, как создавался проект.

Одна из участниц команды Сания давно хотела поучаствовать в конкурсе Technovation, и предложила идею другим участницам Аружан, Селин, Дане и Аликсении. Собравшись вместе, они обсудили какую проблему хотели бы выбрать. Сания предложила тему домашнего насилия, после чего девочки единогласно согласились, так как эта проблема отозвалась у каждой из них.

Аружан была лично знакома с Мирой и пригласила её в проект. Мира - журналистка и фемактивистка.

"После того, как проект нашел большой отклик через блог Миры, доказывая необходимость подобного приложения в Казахстане, мы решили продолжать работать над ним вне зависимости от результатов конкурса. Мы были также шокированы от личных историй наших подписчиц и подписчиков. После дальнейшего исследования мы узнали, что, согласно Союзу кризисных центров Казахстана, в стране от бытового насилия ежегодно погибает более 400 женщин. Это только укрепило нашу уверенность, и на данный момент мы активно разрабатываем приложение", - рассказали девушки.

Как работает приложение?

Пользователь произносит слово "помогите", и функция начинает работу. Приложение действует на расстоянии до 20 метров в зависимости от чувствительности микрофона на устройстве и общего уровня шума вокруг. После произношения ключ-слова начинается аудиозапись и отправляется SOS-сообщение с последней локацией доверенным контактам. Номера доверенных контактов пользователь вводит при регистрации в приложении.

Эту функцию можно отключить из соображений приватности, однако в работающем режиме телефону не обязательно оставаться включенным, чтобы команда исправно работала.

"При опасной ситуации, когда сложно добраться до телефона и набрать номер близких или специальных служб, наше приложение мгновенно отреагирует на голосовую команду с расстояния 10 метров. Также во внутреннем хранилище можно хранить фото, видео и другие файлы от обидчика", - отмечает Мира.

Кроме того, в приложении есть контакты кризисных центров, адвокатов и психологов, готовых помочь.

На данный момент девочки разрабатывают чек-лист, пошаговую инструкцию для пользователей от подачи заявления до обжалования действий сотрудников полиции или суда. Чек-лист также включает в себя возможные меры наказания обидчика, компиляцию всех релевантных статей и нормативных правовых актов.

"Наш чек-лист поможет пользователям, столкнувшимся с насилием, найти юридическую и социальную помощь. Многие люди не знают, как происходят юридические процессы и считают, что это слишком сложно. Как итог, они умалчивают о произошедшем, и полиция не может им помочь", - говорит Мира Унгарова.

Авторы проекта также намерены продвигать идею о законопроекте о семейно-бытовом насилии, чтобы пострадавшие могли получить поддержку и защиту от государства на законодательном уровне. По словам Миры, похожие приложения есть в других странах, однако они недоступны на казахском и русском языках.

Участницы проекта планируют выложить приложение TOZBE в App Store до конца 2022 года, а для смартфонов с операционной системой Android оно станет доступно уже в ближайшее время.