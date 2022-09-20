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  • Клаус Шваб пригласил Токаева принять участие во Всемирном экономическом форуме
Борт №1 Сегодня, 01:18
82
Фото: Борт №1

Клаус Шваб пригласил Токаева принять участие во Всемирном экономическом форуме

Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. 

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Касым-Жомарт Токаев отметил продуктивное сотрудничество ВЭФ с Международным финансовым центром "Астана".

Клаус Шваб пригласил Президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года. Основатель ВЭФ также высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.

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#США #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 01:18
82
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