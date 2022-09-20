Клаус Шваб пригласил Токаева принять участие во Всемирном экономическом форуме

Фото: Борт №1

Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Касым-Жомарт Токаев отметил продуктивное сотрудничество ВЭФ с Международным финансовым центром "Астана".

Клаус Шваб пригласил Президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года. Основатель ВЭФ также высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.