"Кибер-шерифы" будут патрулировать улицы Атырау и трассы области

Атырауским полицейским вручили ключи от новых автомобилей служебных автомобилей, оснащённые комплексом "Кибер-шериф", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Ключи от 29 машин сотрудникам батальона и роты патрульной полиции вручил департамента Атырауской области Нурхат Уразбаев.

Бортовой аппаратный комплекс "Кибер-шериф" будет выполнять функции специальных автопатрулей в Атырау и на автодорогах республиканского значения Атырау-Индер, Сагиз-Миялы, Кульсары-Тенгиз, пересекающих Атыраускую область. Новая система позволяет своевременно выявлять и автоматически привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения, опасных водителей.

"Это огромный вклад в снижение количества и предотвращение ДТП. Система оснащена автоматической фиксацией окружающей обстановки в круговой панораме на 360 градусов и одновременно обнаруживать до 50 автомобилей. Система "Кибер-шериф" ведёт фиксацию транспортного потока и выявляет нарушения правил дорожного движения, в том числе связанных с превышением установленной скорости движения", — рассказали в ДП Атырауской области.

Также комплекс позволяет выявить транспорт, находящийся в розыске, и автомобили с подложными номерами. Данные о нарушениях автоматически заносятся в базу данных без участия сотрудников полиции, а решение электронного протокола рассылают по адресам владельцев транспортных средств в течение недели.

"Новые дополнения будут работать в тестовом режиме с 22 января по 1 февраля и полностью будут реализованы с 1 февраля. При этом участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим на дорогах", — добавили в полиции.

Также на строевом сборе полицейским вручили четыре беспилотных летательных аппаратов — дроны, восемь единиц мобильно-переносных устройств "Оракул-Инсайт" и 15 единиц стационарных скоростемерных устройств "Трафик-Сканер".