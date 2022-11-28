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"Каждую проблему пропускаем через себя". О работе фонда "Қазақстан халқына"
Общественный фонд "Қазақстан халқына" создан более девяти месяцев назад. Своё начало он берет с январского послания президента страны, в котором глава государства отметил необходимость создания национальной благотворительной организации. По задумке Токаева, богатейшие люди страны, а также заинтересованные в эволюции Казахстана граждане, смогут направить в фонд средства, которые затем будут потрачены на помощь оказавшимся в затруднительном положении жителям республики.
Президент подчеркнул, что фонд не принадлежит правительству или государственным органам, он будет управляться только специальным наблюдательным советом, что позволит избежать вмешательства каких-либо лиц в работу организации.
Сегодня ОФ "Қазақстан халқына" оказывает помощь больным детям, а также пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий казахстанцам. Подробнее о его работе в материале BaigeNews.kz.
По словам официального представителя общественного фонда "Қазақстан халқына" Диаса Бейсенбека, на данный момент в организации работает 26 штатных сотрудников, их оклады не превышают средний размер зарплаты госслужащих.
"Председатель правления и члены попечительского совета осуществляют деятельность на общественных началах. Объём фонда оплаты труда и данные о других административных расходах ежемесячно размещаются на официальном сайте и находятся в открытом доступе. Адмрасходы не финансируются из благотворительных взносов доноров. Источником для этих расходов может служить только относительно небольшая часть дохода, полученного от свободных денежных средств, размещённых на депозитах в банках второго уровня", - рассказал он.
Спикер подчеркнул, что с момента создания фонда не рассматривалось создание широкой филиальной сети с большим количеством сотрудников. Основной упор делает на цифровые решения, именно для этого создана платформа, на которой можно оставлять заявки на получение помощи.
"У нас есть отдел по рассмотрению заявок и обращений, задействованы три сотрудника. Они принимают и обрабатывают заявки. В январе-феврале, когда был большой наплыв - порядка одной-двух тысяч заявок в день, мы дополнительно привлекали сотрудников по договору, ведь нужно было оперативно отработать поступающие обращения. Теперь в месяц на нашу платформу поступает порядка 800-1000 заявок", - добавил представитель фонда.
Бейсенбек признаёт, что такая работа не всегда даётся легко, так как каждое обращение, поступившее в фонд, сотрудники пропускают через себя. Каждая поступившая заявка о проблеме, с которой столкнулся человек.
"Конечно, хочется помочь каждому нуждающемуся. Каждое обращение, каждую историю мы пропускаем через себя. Поэтому у нас немало случаев, когда у наших сотрудников с самого раннего утра глаза на мокром месте", - рассказал он.
Заявки и предложения казахстанцев стали основой для создания благотворительных программ и проектов, отметил спикер. Например, для запуска программы образовательных грантов основанием стали более 1500 заявок от молодых людей и их родителей с просьбой помочь оплатить обучение в вузах. Тысячи молодых ребят и девушек оказались в тяжелой ситуации из-за особых потребностей здоровья или социально-экономического статуса семьи. Поэтому гранты были присвоены абитуриентам и студентам из социально уязвимых слоев населения. Порядка двух тысяч абитуриентов и студентов уже стали обладателями грантов.
"Следуя концепции, фонд работает по шести основным направлениям. Заявки, не соответствующие направлениям нашей деятельности, мы вынуждены отклонять. Помимо этого, ввиду недостаточности документов, мы направляем некоторые обращения на доработку. После получения заявок для верификации мы их направляем экспертам в лице государственных органов, медицинских и научных организаций. Если запрос в сфере здравоохранения - о необходимости лечения или закупа препаратов, мы принимаем решение на основании заключения экспертов", - сообщил Бейсенбек.
С января в Фонд поступило 131,7 миллиарда тенге. Благотворительная помощь оказана более чем на 15,4 миллиарда тенге. Информация с детализацией платежей доступна на сайте.
"В Фонд средства поступают ежедневно. Например, есть неравнодушные казахстанцы, которые каждый день отправляют по одной-две тысячи тенге, имеются люди, ежемесячно отправляющие по 20-30 тысяч тенге. Когда произошел пожар в Костанае, мы открыли спецсчёт, куда поступил 251 миллион тенге от крупных предпринимателей, благотворительных организаций и казахстанцев. Планируемые к ежегодному перечислению средства фонда "Самрук-Казына" в размере не менее семи процентов от чистого дохода, также будут иметь важное значение в долгосрочной эффективности благотворительных программ и проектов Фонда", - рассказал он.
Сферы здравоохранения и социальной поддержки являются одними из ключевых вопросов, которыми занимается фонд. Благотворительные программы в этом направлении дополняют существующие государственные программы, а также позволяют решать накопившиеся многолетние проблемы в области медицины и социальной защиты. Для глубинного изучения проблем и выстраивания системного подхода в их решении сотрудники фонда тесно взаимодействуют с профильными министерствами, ассоциациями и экспертными сообществом.
К примеру, выбор протезно-ортопедических изделий ограничен гарантированной суммой из госбюджета и для приобретения более функционального протеза требуются дополнительные средства. Поэтому государство не может удовлетворить потребность нуждающихся из-за недостаточного финансирования.
"Начиная с мая 2022 года Фонд запустил Программу по обеспечению инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодёжи с инвалидностью. Уже 47 человек получили бионические протезы. На программу выделен один миллиард 568 миллионов тенге. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата мы приобретаем экзоскелеты, которые помогают предотвратить появление других осложнений и являются эффективным аппаратом для тренировки движений. Планируется изготовить экзоскелеты для 13 детей, четверо детей уже получили аппарат. Бюджет программы - 117 миллионов тенге, при расчёте на один экзоскелет по девять миллионов тенге", - сообщил спикер.
Также есть программа по оказанию медицинской помощи детям с сосудистой патологией, на которую выделено 20 480 000 тенге. Зачастую пациенты с врождённой сосудистой патологией не получают медицинскую помощь из-за отсутствия узкопрофильных специалистов, таких как лимфолог, нет соответствующего оборудования и препаратов. Благодаря программе 66 маленьких детей бесплатно получают медикаментозную терапию и лазерное лечение.
Для ранней диагностики и помощи детям в следующем году фонд завершит оснащение центров раннего вмешательства в 13 регионах - Алматы, Шымкенте, Костанае, Таразе, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Павлодаре, Караганде, Петропавловске, Аральске, Уральске, Атырау и в селе Кабланбек Туркестанской области. На оснащение центров выделено 1 615 808 329 тенге.
"Учитывая, что в большинстве медицинских организаций в регионах отсутствует оборудование для выявления нарушения зрения у недоношенных младенцев, мы планируем обеспечить 31 медицинскую организацию оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных. Выделено 326 775 300 тенге. Благодаря аппарату медики смогут своевременно выявлять и предупредить инвалидизацию недоношенных новорождённых детей. Скоро ожидается поставка необходимого биоматериала в КазНМУ для проведения пересадки роговицы в рамках нашей благотворительной программы для пациентов с заболеваниями органов глаз, нуждающимся в пересадке роговицы. На 2022-2024 годы планируется выделить 373 350 280 тенге", - рассказал он о планах фонда.
Бейсенбек подчеркнул, что эксперты отмечают ежегодный рост количества детей с аутизмом. По данным Минпросвещения, за четыре года число выявленных случаев расстройств аутистического спектра (РАС) у казахcтанских детей выросло в 2,3 раза, что говорит об увеличении потребности в создании центров для особенных детей в районах и городах. Совместно с Минтруда отобраны восемь регионов с наибольшим количеством детей с РАС и наличием свободной инфраструктуры. Ожидается, что ежегодно в каждом из восьми центров - в Алматы, Шымкенте, Костанае, Таразе, Усть-Каменогорске, Актобе, Талдыкоргане, Павлодаре - комплексные услуги получат 125 детей.
Общий охват составит 1000 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Центры откроются в 2023 году, на эти цели будет направлено 2 408 104 000 тенге.
Фонд также помогает обеспечить пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями дорогостоящими и незарегистрированными лекарствами. Уже приобретены для 51 пациента с орфанными заболеваниями лекарства на сумму более 11,3 миллиарда тенге. Оплачены медицинские услуги, не оказываемые в РК, 10 пациентам (из них семь детей) на сумму 160 миллионов тенге в России, Турции и Южной Корее.
Представитель фонда рассказал и о проблемах со сроками приобретения некоторых лекарственных препаратов.
"Это один важных вопросов на повестке дня. Поэтому мы прилагаем максимальные усилия, чтобы сократить сроки закупа лекарств. Но не всё зависит от нашего фонда. Например, на закуп и поставку орфанных лекарств уходит несколько месяцев. Для определения производителя, поставщика, партнёров с соответствующей лицензией, на согласование и подписание договора, получение разрешения на разовый ввоз требуется определённое время. Большинство закупаемых лекарств являются незарегистрированными в нашей стране, а производители работают со странами-покупателями по конкретным заявкам и изготавливают только определённое количество препаратов", - отметил он.
По этим причинам фонд планирует отказаться от закупа препаратов по заявлениям граждан, а перейти на покупку средств для лечения орфанных заболеваний по перечню, согласованному с Минздравом. В этот список войдут только дорогостоящие препараты, не включённые в список лекарств, закупаемых за счёт средств государства.
"Почти в каждом благотворительном проекте есть партнёры в лице фондов, которые на безвозмездной основе вносят свой вклад в реализацию той или иной программы. Мы сотрудничаем именно с теми фондами, которые готовы оказывать бесплатную помощь, тем самым фонд осуществляет оплату напрямую поставщику услуг или товаров. Мы не сотрудничаем с фондами, которые не готовы вносить свою лепту в благотворительный проект или программу. Поэтому фонды за счет собственных средств берут на себя административно-операционные расходы и организационные вопросы, привлекая свои финансовые и человеческие ресурсы", - добавил спикер.
В качестве примера он привёл программу "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности". В ней партнёрами "Қазақстан халқына" выступают Фонд устойчивого развития образования и АОО "НИШ", которые оказывают бесплатную методологическую поддержку и помогают повысить квалификацию учителей сельских опорных школ.
В программе по обеспечению экзоскелетами подготовку и сбор документов осуществляет партнёр фонда – пациентская организация CyberFund. В оснащении центров для детей с аутизмом партнёры в лице КФ "Samruk-Kazyna Trust" и фонда "Қамқорлық қоры" привлекают свои средства в части софинансировании оснащения, а также в разработке концепции функционирования центров и обучения специалистов.
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