"Казгидромет" скорректировал прогноз засухи на май

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"Казгидромет" выпустил окончательный прогноз засухи на май, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт метеорологической службы.

По данным синоптиков, в целом в мае в основных зерносеющих регионах увлажнениеожидается в основном около нормы.

"Оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в г. Усть-Каменогорск, в Алматинской области в Талгарском районе. В Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры", - говорится в сообщении.

На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.