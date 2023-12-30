"Казгидромет" предупредил жителей Шымкента

По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеоусловия 30 декабря ожидаются лишь в одном городе страны — в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года. В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель. Циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.