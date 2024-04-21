"КазАвтоЖол" открыл движение на ранее закрытых дорогах в трёх областях

Сегодня, 13:29

Сегодня, 13:29

С 21 апреля открыто движение трёх автомобильных дорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального оператора "КазАвтоЖол".

Акмолинская область:

Трасса "Жезказган-Петропавловск", 377-440 км, участок от границы Костанайской области до Державинска.

Костанайская область:

Трасса "Жезказган-Петропавловск" 339-377 км, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.

СКО: