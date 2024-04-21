"КазАвтоЖол" открыл движение на ранее закрытых дорогах в трёх областях
Сегодня, 13:29
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Сегодня, 13:29Сегодня, 13:29
130Фото: "КазАвтоЖол"
С 21 апреля открыто движение трёх автомобильных дорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального оператора "КазАвтоЖол".
Акмолинская область:
- Трасса "Жезказган-Петропавловск", 377-440 км, участок от границы Костанайской области до Державинска.
Костанайская область:
- Трасса "Жезказган-Петропавловск" 339-377 км, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.
СКО:
- Трасса "Петропавловск-Соколовка-граница РФ", 17-72 км, участок от села Якоры до КПП Кызылжар.