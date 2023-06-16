Казахстанцы завоевали две медали в первый день Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане

Сборная Казахстана завоевала две медали в первый день мирового турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане. Успешно схватки провели Магжан Шамшадин и Гусман Кыргызбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации дзюдо РК.

Магжан Шамшадин взял первое золото серии Grand Slam в своей карьере, а Гусман Кыргызбаев стал серебряным призёром.

Лучший результат среди женщин показала Галия Тынбаева (48 кг). Она завершила соревнования на пятом месте.

"Я в отличном настроении. Выиграть золото сразу в первый день соревнований - это большое счастье. Мою радость не передать словами. Хоть и голден скор длился восемь минут, я не чувствую усталости. Мы с моим противником знали все слабости друг друга и боролись до последнего. Я был психологически хорошо подготовлен к этим соревнованиям. Я чрезвычайно благодарен всем казахстанцам, которые меня поддержали", - сказал Магжан Шамшадин.

В первый день соревнований сильнейшего определили женщины в весовых категориях 48, 52 и 57 килограммов и мужчины в весовых категориях 60 и 66 килограммов.

В международных соревнованиях, проходящих в спорткомплексе "Барыс Арена" в Астане, принимают участие 334 спортсмена из 42 стран.

По итогам этих соревнований, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами. За первое есто будет начислено 1 000 баллов, за второе – 700, третье – 500.

Соревнования продлятся до 18 июня. Вход на трёхдневный старт свободный.

График турнира:

17 июня

Начало поединков – 11:30

Финалы – 17:00

Женщины: 63 кг, 70 кг

Мужчины: 73 кг, 81 кг

18 июня

Начало поединков – 11:30

Финалы – 17:00

Женщины: 78 кг, +78 кг

Мужчины: 90 кг, 100 кг, +100 кг