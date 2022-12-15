Казахстанцы верят фейкам и не перепроверяют информацию - опрос

"Согласно результатам исследования Demoscope, значительная часть казахстанцев подвержена риску воздействия фейков и дезинформации. Данные опроса продемонстрировали, что по меньшей мере половине респондентов трудно идентифицировать недостоверную информацию. При этом наиболее продвинутыми в вопросе фактчекинга оказались молодые репонденты от 18 до 24 лет. Они больше остальных предпочитают перепроверять информацию и легко могут определить фейк", - говорится в анализе.

Чуть более половины опрошенных (51%) признались, что им довольно сложно отличить достоверную информацию от фейка: 33% ​​ответили, что не всегда способны определить фейк, и 18% заявили, что часто не могут определить ложную информацию. Тогда как 41% уверены, что легко смогут определить фейк.

"Также в рамках опроса участников спросили, каким образом они идентифицируют ложную информацию. Суммарно 52% граждан не верифицируют новости – из них 44% вообще не проверяют информацию, а 8% предпочитают доверять выбранным источникам. Характерно, что 6% граждан уточняют новости у своих знакомых, считая их вполне достоверным источником. А 5% затруднились ответить на данный вопрос", - сообщили в Бюро.

Более трети (37%) респондентов уверяют, что перепроверяют информацию на подлинность: 27% сверяют информацию с другими СМИ и официальными источниками, 10% ищут подтверждения в Google или Yandex.

Эти данные косвенно подтверждают, что значительная часть казахстанцев имеет низкий уровень медиаграмотности и потенциально подвержена деструктивному воздействию дезинформации и пропаганды, показали исследования Demoscope.

"17% респондентов сталкиваются с фейками практически каждый день, а 54% сталкиваются с дезинформацией время от времени. 23% убеждены, что практически не сталкиваются с недостоверной информацией", - отметили аналитики.

В рамках опроса участников спросили, где они предпочитают получать общественно-важную информацию. Наиболее популярными медиа оказались телеканалы. Их предпочитает большинство респондентов (61%). Вторые по популярности интернет-СМИ – их выбирают 40% опрошенных. В топ-три вошли также YouTube-каналы – 20% и Instagram паблики – 17%.

Далее в списке:

Знакомые, родственники, друзья – 13%

Facebook – 6%

Печатные газеты – 7%

TikTok – 7%

Радио – 3%

Telegram-каналы – 6%

Другое – 2%.

Исследование показало, что граждане от 18 до 34 лет главным образом получают новости в интернет-изданиях и YouTube-каналах. Характерно, что респонденты от 18 до 24 лет значительно меньше остальных смотрят телевидение. Молодежь в этом возрасте предпочитает потреблять контент Instagram, TikTok и Telegram.