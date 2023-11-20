Казахстанцы стали меньше курить после удорожания сигарет

В Казахстане отмечается рост стоимости табачных изделий, и сокращается число курильщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сотрудники Бюро национальной статистики АСПиР РК провели опрос среди 11,8 тысяч домохозяйств и выяснили, что большинство казахстанцев не курит кальян и не употребляет табак.

"Доля респондентов, не курящих кальян, увеличилась с 96,2% до 96,4%, не курящих табак — с 79,6% до 80,6%. В то же время 3,6% опрошенных в настоящее время курят кальян, в том числе 0,4% — ежедневно, а 3,2% — не каждый день. Табак употребляют 19,4% респондентов, в том числе 15,8% курят ежедневно, 3,6% — периодически", - сообщили в Нацстате.

Отмечается, что доля курильщиков среди мужчин составила 36%, среди женщин — 8,5%.

Можно предположить, что сокращение числа курильщиков в стране связано с ростом цен на табачные изделия. В октябре 2023 года цены на сигареты в РК выросли на 2,1% за месяц и на 20% за год.